Медики указали на девять признаков рака лёгких
При их появлении стоит обратиться к специалистам и пройти обследование. В том числе речь идёт о потере веса и аппетита.
Фото © Pixabay
На развитие рака лёгких у человека могут указывать как минимум девять симптомов. Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные британской организации по исследованию рака. Самым распространённым предвестником заболевания там назвали сильный кашель, особенно если он сопровождается кровохарканьем и болевыми ощущениями.
Также стоит обратить внимание на наличие одышки и боли в грудной клетке, пониженный аппетит, резкую потерю веса и постоянное чувство усталости.
Медики рекомендуют также бить тревогу при частых инфекционных заболеваниях дыхательных путей, особенно лёгких. При выявлении этих симптомов нужно обратиться к специалисту и пройти обследование.
Ранее был назван ещё один симптом рака лёгких, неожиданный. На это заболевание может указывать изменение формы пальцев на руках.
Выбор редакции
"Химия была, но мы расстались": В России стартовала кампания в поддержку женщин с онкологическими заболеваниями
Кот окружил заботой папу хозяйки, как только понял, что у того рак — трогательное видео о дружбе
В России созданы умные маски для фитнеса и офиса: почти не задерживают воздух
Стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа
Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот
Комментариев: 0