Медики указали на девять признаков рака лёгких

На развитие рака лёгких у человека могут указывать как минимум девять симптомов. Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные британской организации по исследованию рака. Самым распространённым предвестником заболевания там назвали сильный кашель, особенно если он сопровождается кровохарканьем и болевыми ощущениями.

Также стоит обратить внимание на наличие одышки и боли в грудной клетке, пониженный аппетит, резкую потерю веса и постоянное чувство усталости.

Медики рекомендуют также бить тревогу при частых инфекционных заболеваниях дыхательных путей, особенно лёгких. При выявлении этих симптомов нужно обратиться к специалисту и пройти обследование.

Ранее был назван ещё один симптом рака лёгких, неожиданный. На это заболевание может указывать изменение формы пальцев на руках.

Авторы