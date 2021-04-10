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Медики указали на девять признаков рака лёгких

При их появлении стоит обратиться к специалистам и пройти обследование. В том числе речь идёт о потере веса и аппетита.

10 апреля 2021, 05:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На развитие рака лёгких у человека могут указывать как минимум девять симптомов. Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные британской организации по исследованию рака. Самым распространённым предвестником заболевания там назвали сильный кашель, особенно если он сопровождается кровохарканьем и болевыми ощущениями.

Также стоит обратить внимание на наличие одышки и боли в грудной клетке, пониженный аппетит, резкую потерю веса и постоянное чувство усталости.

Медики рекомендуют также бить тревогу при частых инфекционных заболеваниях дыхательных путей, особенно лёгких. При выявлении этих симптомов нужно обратиться к специалисту и пройти обследование.

Учёные рассказали, как по глазам определить симптомы рака лёгких

Учёные рассказали, как по глазам определить симптомы рака лёгких

Ранее был назван ещё один симптом рака лёгких, неожиданный. На это заболевание может указывать изменение формы пальцев на руках.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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