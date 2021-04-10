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На Украине оценили потери от запуска Россией новых газопроводов в Европу

По мнению эксперта, часть вины за сложившуюся ситуацию лежит на "Нафтогазе", который не смог принять адекватные меры.

10 апреля 2021, 04:41
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

После запуска всех российских транзитных газопроводов объёмы прокачки газа через территорию Украины сократятся до минимума. Такое мнение в статье для издания "Главред" выразил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что на Украине постоянно слышны протесты против строительства "Северного потока – 2", но на самом деле вина за потерю транзита лежит на "Нафтогазе".

"Они пошли политическим путём и выполняют определённые политические задачи по "Северному потоку – 2" вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство "Турецкого потока", газ к которому закачали не так давно", — заявил Корольчук.

Он подчеркнул, что первые потери транзита Украина понесла в направлении Турции и Болгарии. В дальнейшем Киев может потерять и европейский рынок.

"Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и странами Балкан, которые скоро могут начать брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, которые соединяют Центрально-Восточную Европу с "Турецким потоком", — пояснил эксперт.

Он уверен, что после истечения в 2024 году контракта на транзит с "Газпромом" ГТС Украины может стать резервной системой, которая будет использоваться ЕС или Россией лишь при необходимости, а её загрузка составит максимум 20 миллиардов кубометров газа. Это не позволит стране зарабатывать, потому что большая часть дохода будет идти на содержание газотранспортной системы.

Украина пожаловалась на сокращение транзита газа из России

Украина пожаловалась на сокращение транзита газа из России

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Украина станет значительно слабее после завершения газопровода "Северный поток – 2". Страна в этом случае потеряет доходы от транзита газа на миллиарды долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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