На Украине оценили потери от запуска Россией новых газопроводов в Европу

После запуска всех российских транзитных газопроводов объёмы прокачки газа через территорию Украины сократятся до минимума. Такое мнение в статье для издания "Главред" выразил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что на Украине постоянно слышны протесты против строительства "Северного потока – 2", но на самом деле вина за потерю транзита лежит на "Нафтогазе".

"Они пошли политическим путём и выполняют определённые политические задачи по "Северному потоку – 2" вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство "Турецкого потока", газ к которому закачали не так давно", — заявил Корольчук.

Он подчеркнул, что первые потери транзита Украина понесла в направлении Турции и Болгарии. В дальнейшем Киев может потерять и европейский рынок.

"Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и странами Балкан, которые скоро могут начать брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, которые соединяют Центрально-Восточную Европу с "Турецким потоком", — пояснил эксперт.

Он уверен, что после истечения в 2024 году контракта на транзит с "Газпромом" ГТС Украины может стать резервной системой, которая будет использоваться ЕС или Россией лишь при необходимости, а её загрузка составит максимум 20 миллиардов кубометров газа. Это не позволит стране зарабатывать, потому что большая часть дохода будет идти на содержание газотранспортной системы.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Украина станет значительно слабее после завершения газопровода "Северный поток – 2". Страна в этом случае потеряет доходы от транзита газа на миллиарды долларов.

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