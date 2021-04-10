Тодоренко в сексуальном купальнике рассказала, почему девушки выбирают "мерзавцев"

Российская телеведущая Регина Тодоренко порассуждала об отношениях с мерзавцами и дала совет девушкам, которые постоянно заводят романы не с теми мужчинами. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию в элегантном чёрном купальнике с глубоким декольте, украшенном золотистыми кольцами. Однако пост девушка посвятила совсем не своему внешнему виду.

"Мне всё время попадаются мерзавцы, я магнит для мужчин со странностями. Думаю, такая история знакома каждой девушке", — написала ведущая.

Тодоренко отметила, что часто отношения развиваются по одному и тому же сценарию, из-за чего девушкам начинает казаться, будто они недостойны счастья. Сама теледива уверена, что счастья заслуживает каждый человек, однако иногда методы для его достижения бывают неэффективными.

Ведущая сравнила отношения с компьютерной игрой, в которой люди действуют по одному и тому же алгоритму. Тодоренко призвала "создавать новый механизм прохождения" или вовсе отказываться от "закольцованной игры". Она считает, что главное — жить в удовольствие.

Ранее Тодоренко рассказала, что обнаружила на своём теле признаки неизлечимой болезни. Она призналась, что врачи диагностировали у неё витилиго — нарушение пигментации кожи.

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