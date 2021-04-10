Овечкину до рекорда Дионна осталось забить четыре шайбы. Видео © NHL.COM

Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Баффало" забил свою 727-ю шайбу в чемпионате НХЛ. Это достижение приблизило его к пятому месту среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось немного. Рекорд же лиги принадлежит Уэйну Гретцки. На его счету 894 шайбы.

Ранее Овечкин в проигранном "Бостону" домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4) отметился очередной заброшенной шайбой, ставшей для российского нападающего 726-й в форме "Кэпиталз".

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