"Готов сыграть один на один": Украинский геймер бросил вызов чипированной обезьяне Маска
Данил Ишутин предложил животному помериться силами и умом в Dota 2, чтобы доказать превосходство человека.
Профессиональный игрок в Dota 2 — украинский киберспортсмен Данил Ишутин, более известный под ником Dendi — предложил американскому миллиардеру Илону Маску устроить матч "один на один" против его чипированной обезьяны. С таким предложением он выступил в комментариях под постом миллиардера в "Твиттере".
"Готов сыграть 1v1 на SF против вашей обезьяны", — написал геймер, известный своими успешными выступлениями за состав NAVI по Dota 2.
Комментарий появился под твитом Маска о том, что в скором времени животное заведёт аккаунты в игровых сервисах на Twitch и Discord. Ишутин в ответ предложил сыграть с ней на центральной линии.
Ранее компания Илона Маска Neuralink показала ролик с чипированной обезьяной, играющей в видеоигры. Мартышка по кличке Пейджер перемещала указатель в квадрат на экране, получая за это лакомство.
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