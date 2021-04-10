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"Готов сыграть один на один": Украинский геймер бросил вызов чипированной обезьяне Маска

Данил Ишутин предложил животному помериться силами и умом в Dota 2, чтобы доказать превосходство человека.

10 апреля 2021, 03:38

Профессиональный игрок в Dota 2 — украинский киберспортсмен Данил Ишутин, более известный под ником Dendi — предложил американскому миллиардеру Илону Маску устроить матч "один на один" против его чипированной обезьяны. С таким предложением он выступил в комментариях под постом миллиардера в "Твиттере".

"Готов сыграть 1v1 на SF против вашей обезьяны", — написал геймер, известный своими успешными выступлениями за состав NAVI по Dota 2.

Комментарий появился под твитом Маска о том, что в скором времени животное заведёт аккаунты в игровых сервисах на Twitch и Discord. Ишутин в ответ предложил сыграть с ней на центральной линии.

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Ранее компания Илона Маска Neuralink показала ролик с чипированной обезьяной, играющей в видеоигры. Мартышка по кличке Пейджер перемещала указатель в квадрат на экране, получая за это лакомство.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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