В России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

В России спрос на страхование от киберпреступлений в 2020 году вырос примерно в пять раз по сравнению с 2019-м. Об этом со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщает газета "Известия". В среднем минимальная цена полиса составляет пять тысяч рублей.

Как отмечает издание, одна из причин такой популярности киберстрахования — переход россиян на удалённый режим работы во время пандемии. Вице-президент ВСС Светлана Гусар отметила, что сейчас подобные услуги предлагает менее 10 организаций. Наибольший спрос зафиксирован от кредитных организаций, а также от компаний, чья деятельность напрямую связана с IT-индустрией.

"В среднем минимальная цена полиса составляет от 5 тысяч до 600 тысяч рублей в месяц, а сумма покрытия находится в диапазоне от 1 миллиона до 150 миллионов рублей — в зависимости от условий", — заметила профессор кафедры "Финансовые рынки" РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани.

По её мнению, в связи с ростом киберпреступности популярность таких договоров будет только расти. Директор по рискам страховой компании "Сбербанк.Страхование" Владимир Новиков согласен, что спрос будет только увеличиваться, при этом убытки в связи с заключением договоров пока не были зарегистрированы, а волны выплат по случаям киберрисков следует ожидать через пару лет.

Однако, как предупредил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, в сфере киберстрахования есть и некоторые сложности, например касательно определения финального размера выплат. Гендиректор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов сообщил, что, поскольку страховые компании пока не могут оценить потенциальные риски, клиенты должны переплачивать или сталкиваться с получением полисов, по которым невозможно получить выплаты.

Как сообщалось ранее, в Москве мошенники научились говорить голосами клиентов для оформления на них кредитов в банках.

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