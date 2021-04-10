Skoda выпустила спортивную версию Octavia

Чешская автомобильная компания Skoda выпустила спортивную модификацию модели Octavia, которая получила название Sportline. Как сообщили в пресс-службе производителя, машина доступна как с кузовом лифтбэк, так и в виде универсала. Внешне такие транспортные средства можно отличить от стандартных благодаря особым легкосплавным колёсным дискам, диаметр которых от 17 до 19 дюймов, а также логотипам Sportline на кузове.

Кроме того, в салоне авто установлены спортивные сиденья и новое рулевое колесо. В корпусе зеркала заднего вида появился разъём стандарта USB Type-C, чтобы водителям было более удобно подключать видеорегистратор.

Отмечается, что автомобиль получил систему предотвращения фронтальных столкновений и центральную подушку безопасности, установленную между передними сиденьями. Skoda Octavia Sportline доступна с широким перечнем двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе либо сжиженном газе. В линейку агрегатов вошёл двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с., заменивший прежний наддувный двигатель объёмом 1,8 литра.

Ранее сообщалось, что китайская компания Geely показала семиместный флагманский кроссовер Xingyue L, который разрабатывался на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от дочерней марки Volvo.

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