Смартфон может прослушивать хозяина: эксперт рассказал, как этого избежать

Некоторые приложения могут записывать наши разговоры. Причём мы сами им это разрешили, предоставив доступ к микрофону. Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин говорит, что в основном такие данные собирают с рекламными целями.

"Приложение может следить за вами, чтобы анализировать ваши данные и продавать. Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных — это уже банальная тема", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Отмечается, что прослушиванием разговоров смартфоны могут заниматься не только во время телефонного звонка, но и в офлайн-режиме. В некоторых случаях даже на заблокированном аппарате.

"Если вы дали приложению разрешение на доступ к микрофону, то он сможет "слушать" вас и в заблокированном состоянии. Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию", — объяснил эксперт.

Обезопасить себя от этого можно: нужно ограничить приложениям доступ к микрофонам. Это делается в настройках телефона. Однако и это не обезопасит вас на 100%. Если вы хотите полной конфиденциальности, эксперт рекомендует пользоваться простыми кнопочными телефонами, которые не поддерживают 3G, LTE и другие современные технологии передачи данных.

Ранее эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от хакеров. И там тоже речь шла о разрешениях, которые требуют устанавливаемые приложения.

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