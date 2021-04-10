В Китае оштрафовали компанию Alibaba почти на 3 миллиарда долларов

Государственное управление по контролю за рынком Китая объявило о взыскании штрафа с интернет-компании Alibaba в размере 2,78 миллиарда долларов. Как уточняется, это связано с нарушением антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

"Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство. Размер штрафа составит 4% от объёма её продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов по текущему курсу. — Прим. ред.), — сказано в заявлении.

Добавим, что в конце минувшего года в Китае начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Представители компании заверили, что готовы активно сотрудничать с властями страны и продолжат вести нормальную деятельность, несмотря на начатое разбирательство.

Напомним, о том, что антимонопольные регуляторы Поднебесной намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в истории КНР сумму, СМИ узнали около месяца назад. Ранее самый большой штраф в истории Китая составил 975 миллионов долларов. Его заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвинённая в нечестной конкуренции.

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