В Подмосковье пожар охватил склад мебели на площади 3600 квадратных метров. Видео © ГУ МЧС по Московской области

В подмосковной Электростали пожар, возникший вечером 9 апреля на мебельном складе, уже охватил около 3600 квадратных метров площади. Первоначально сообщалось о площади в тысячу квадратов.

"В 21:36 от очевидца поступило сообщение о пожаре на мебельном складе в городе Электросталь. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания", — рассказали в МЧС.

В тушении пожара задействовано более 50 человек, а также около 20 единиц техники.

Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже пожар охватил многоэтажный жилой дом. На время тушения всех жильцов пришлось эвакуировать. Вскоре возгорание было потушено.

Авторы