Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Белом доме заявили о консультациях с Россией по ситуации в Донбассе

По словам Джен Псаки, взаимодействие ведётся на разных уровнях, в том числе дипломатическом.

10 апреля 2021, 01:04
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

США на разных уровнях проводят консультации с Россией по ситуации с Украиной, страны "тесно взаимодействуют". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях", — сказала Псаки на ежедневном брифинге для журналистов.

Она напомнила о телефонных переговорах глав оборонных и внешнеполитических ведомств. Псаки заверила, что имеет место "дипломатическое взаимодействие между нами и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной и нашими европейскими партнёрами и союзниками".

На Украине заявили о невозможности массовой расправы в Донбассе по примеру Сребреницы

На Украине заявили о невозможности массовой расправы в Донбассе по примеру Сребреницы

Отметим, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Блинкен решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить в НАТО противодействие России

вчера в 23:54

Франция потребовала объяснений от России по поводу передвижения войск у границы с Украиной

вчера в 21:38

В Китае оштрафовали компанию Alibaba почти на 3 миллиарда долларов

сегодня в 01:39

Сборная России по кёрлингу обыграла датчан и вышла в полуфинал чемпионата мира

сегодня в 01:50

В Подмосковье пожар охватил склад мебели на площади 3600 квадратных метров — видео

сегодня в 01:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1