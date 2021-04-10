В Белом доме заявили о консультациях с Россией по ситуации в Донбассе
По словам Джен Псаки, взаимодействие ведётся на разных уровнях, в том числе дипломатическом.
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США на разных уровнях проводят консультации с Россией по ситуации с Украиной, страны "тесно взаимодействуют". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях", — сказала Псаки на ежедневном брифинге для журналистов.
Она напомнила о телефонных переговорах глав оборонных и внешнеполитических ведомств. Псаки заверила, что имеет место "дипломатическое взаимодействие между нами и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной и нашими европейскими партнёрами и союзниками".
Отметим, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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