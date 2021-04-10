В Белом доме заявили о консультациях с Россией по ситуации в Донбассе

США на разных уровнях проводят консультации с Россией по ситуации с Украиной, страны "тесно взаимодействуют". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях", — сказала Псаки на ежедневном брифинге для журналистов.

Она напомнила о телефонных переговорах глав оборонных и внешнеполитических ведомств. Псаки заверила, что имеет место "дипломатическое взаимодействие между нами и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной и нашими европейскими партнёрами и союзниками".

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