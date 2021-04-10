Инфекционист рассказал, как долго действует иммунитет после вакцинации "Спутником V"
По мнению специалиста, людям с ослабленным организмом, хроническими болезнями лучше прививаться от ковида в медучреждениях.
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Антитела не дают стопроцентной гарантии, что человек не заразится коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. При этом он отметил, что, если в организме нет антител, это не означает, что полностью отсутствует защита от ковида.
"Есть ведь ещё клеточный иммунитет. Всё нужно рассматривать вкупе. Я знаю случаи, когда антитела снижались, но человек встречался с вирусом, и антитела подскакивали. Такой эффект известен не только при ковиде, но и при других инфекциях", — сказал Малышев в интервью kp.ru.
Ссылаясь на информацию от разработчиков вакцины "Спутник V", он отметил, что после введения данного препарата иммунитет будет сохраняться около двух лет.
Кроме того, врач сказал, что людям с ослабленным организмом, хроническими болезнями лучше вакцинироваться в поликлинике. Если же нет никаких проблем со здоровьем, то можно привиться в торговых центрах или любых других пунктах вакцинации.
Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ни одного летального случая после применения российских антиковидных вакцин не зафиксировано.
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