Инфекционист рассказал, как долго действует иммунитет после вакцинации "Спутником V"

Антитела не дают стопроцентной гарантии, что человек не заразится коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. При этом он отметил, что, если в организме нет антител, это не означает, что полностью отсутствует защита от ковида.

"Есть ведь ещё клеточный иммунитет. Всё нужно рассматривать вкупе. Я знаю случаи, когда антитела снижались, но человек встречался с вирусом, и антитела подскакивали. Такой эффект известен не только при ковиде, но и при других инфекциях", — сказал Малышев в интервью kp.ru.

Ссылаясь на информацию от разработчиков вакцины "Спутник V", он отметил, что после введения данного препарата иммунитет будет сохраняться около двух лет.

Кроме того, врач сказал, что людям с ослабленным организмом, хроническими болезнями лучше вакцинироваться в поликлинике. Если же нет никаких проблем со здоровьем, то можно привиться в торговых центрах или любых других пунктах вакцинации.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ни одного летального случая после применения российских антиковидных вакцин не зафиксировано.

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