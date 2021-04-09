В Швейцарии более 50 человек умерли после вакцинации от коронавируса

После иммунизации от коронавируса в Швейцарии скончалось 55 человек. Как сообщает швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic, было изучено 577 уведомлений о "предположительно нежелательных последствиях" после прививок от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech и 580 подобных уведомлений, касающихся вакцинации препаратом компании Moderna.

"В 55 серьёзных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных по прошествии более или менее длительного времени", — констатировали в Swissmedic.

Уточняется, что во всех 55 случаях люди имели серьёзные проблемы со здоровьем, вакцинацию не признали причиной смерти.

"Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти является вакцина", — говорится в сообщении агентства.

В 396 сообщениях были зафиксированы серьёзные нежелательные последствия. Речь идёт о повышении температуры (56 уведомлений), затруднённом дыхании (31), головной боли или мигрени (28), тошноте (20), повышении давления (19) и анафилактических реакциях (12).

Ранее в США два центра приостановили применение вакцины Johnson&Johnson из-за подозрений на возможные побочные эффекты.

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