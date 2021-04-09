В США объяснили, к снятию каких санкций с Ирана готова администрация Байдена

Власти Соединённых Штатов готовы снять часть санкций против Ирана, но не все. Отменены могут быть меры давления, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил представитель Госдепартамента на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что наша позиция состоит в том, что все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить", — приводит ТАСС слова представителя Госдепа.

Он добавил, что переговоры по ядерной программе Ирана окажутся в тупике, если Тегеран потребует отмены всех санкций США. Дипломат признал, что новая администрация Белого дома считает попытку максимального давления на Иран прежней администрации провалившейся. Теперь США нужно найти способ вернуться к урегулированию кризиса.

"Иран существенным образом продвинул свою ядерную программу и продолжает этим заниматься", — заявил представитель Госдепа.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден продлил ещё на год санкционный режим в отношении Ирана.

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