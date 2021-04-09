"Мы шли от героев": Козловский презентовал свой фильм "Чернобыль"

Российский актёр Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль". Показ состоялся в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса премьера была перенесена с октября 2020 года на апрель 2021-го.

"Мы шли от героев, потому что всё-таки у нас не историческая реконструкция, у нас история про очень конкретных людей, очень конкретные судьбы. Для нас это было гораздо важнее, чем воссоздание документальное или желание разобраться, что произошло, кто виноват", — приводит ТАСС слова Козловского перед показом.

Фильм "Чернобыль" — это история любви пожарного на атомной станции в Припяти Алексея Карпушина и девушки по имени Ольга. Их отношения показаны на фоне аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Алексею предстоит сделать всё, чтобы следом за первым взрывом не последовал второй, ещё более мощный, и для этого Карпушину придётся опуститься под ядерный реактор, рискуя жизнью.

В главных ролях зрители также увидят Оксану Акиньшину, Филиппа Авдеева, Равшану Куркову, Игоря Черневича, Николая Козака. Данила Козловский признаётся, что самым трудным было снимать подводные сцены.

"Потому что все кадры под водой выполняли артисты. Одновременно режиссировать площадкой под водой и играть без возможности подсказывать, так как ты под водой, наверное, было самым непростым поначалу. Но спустя несколько дней и с этим мы справились", — отметил режиссёр.

Актёр и режиссёр Данила Козловский совместно с продюсером Александром Роднянским начал работу над лентой о катастрофе в Чернобыле в 2019 году. Его премьера была запланирована на 2020 год, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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