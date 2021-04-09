В Санкт-Петербурге полиция нагрянула на свадьбу из-за сообщений о стрельбе. Видео © Соцсети

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нагрянули на свадьбу из-за сообщений о стрельбе во время движения праздничного кортежа. И сам кортеж остановили прямо посреди улицы. Автомобилю ГИБДД со спецсигналами пришлось даже выехать на встречную полосу, потому что проезжая часть была перекрыта машинами из праздничной колонны.

По данным Лайфа, автомобиль молодожёнов отпустили, после чего они направились на празднование в ресторан. Там стражи порядка тоже побывали. По данным "Mash на Мойке", там были задержаны несколько человек.

А в городе Мичуринске в Тамбовской области ранее 22-летний местный житель устроил стрельбу из автомата в центре города на свадьбе своего друга.

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