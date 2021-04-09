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"Рутинный характер": В США прокомментировали возможную отправку кораблей в Чёрное море

Представители Пентагона утверждают, что американские военные силы "будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено".

9 апреля 2021, 21:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Операции боевых кораблей США в Чёрном море и на всей территории, за что несёт ответственность Европейское командование Штатов, носят "рутинный характер". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби. По его словам, американские военные силы "будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено".

"Это нормальное развитие событий для военнослужащих Соединённых Штатов, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Чёрное море с Турцией в рамках Конвенции Монтрё", — уточнил Кёрби.

В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Чёрное море

В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Чёрное море

При этом представитель Пентагона отказался говорить "о гипотетических или будущих операциях". Он также не стал комментировать сообщения СМИ о планах Штатов направить два корабля через Босфор на следующей неделе.

"Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Чёрном море, здесь нет ничего нового", — подчеркнул Кёрби.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию. Позже Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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