"Рутинный характер": В США прокомментировали возможную отправку кораблей в Чёрное море

Операции боевых кораблей США в Чёрном море и на всей территории, за что несёт ответственность Европейское командование Штатов, носят "рутинный характер". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби. По его словам, американские военные силы "будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено".

"Это нормальное развитие событий для военнослужащих Соединённых Штатов, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Чёрное море с Турцией в рамках Конвенции Монтрё", — уточнил Кёрби.

При этом представитель Пентагона отказался говорить "о гипотетических или будущих операциях". Он также не стал комментировать сообщения СМИ о планах Штатов направить два корабля через Босфор на следующей неделе.

"Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Чёрном море, здесь нет ничего нового", — подчеркнул Кёрби.

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