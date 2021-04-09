Советская ракета и старый спутник США разминулись на орбите
Они были выведены в космос около сорока лет назад, а столкнуться должны были накануне вечером. Однако данные с радаров говорят, что этого не случилось.
Фото © roscosmos.ru
На орбите Земли не случилось столкновения, которое предсказывали на основании данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST). Ступень советской ракеты-носителя и старый американский военный метеоспутник пролетели мимо друг друга.
"Подтверждение от двух независимых сенсоров EUSST. Оба объекта наблюдаются с единственным эхо", — сообщается в аккаунте EUSST в "Твиттере".
Ранее ожидалось, что столкнутся вторая ступень ракеты "Космос-3М", которая была запущена в мае 1981 года, и американский военный метеорологический аппарат DMSP. Он попал в космос в 1978 году. Столкновение могло произойти на высоте около 800 километров в 20:18 мск 9 апреля.
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Ранее Лайф писал, что с космодрома Байконур накануне стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а". Она вывела на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с новыми членами экипажа МКС.
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