Советская ракета и старый спутник США разминулись на орбите

На орбите Земли не случилось столкновения, которое предсказывали на основании данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST). Ступень советской ракеты-носителя и старый американский военный метеоспутник пролетели мимо друг друга.

"Подтверждение от двух независимых сенсоров EUSST. Оба объекта наблюдаются с единственным эхо", — сообщается в аккаунте EUSST в "Твиттере".

Ранее ожидалось, что столкнутся вторая ступень ракеты "Космос-3М", которая была запущена в мае 1981 года, и американский военный метеорологический аппарат DMSP. Он попал в космос в 1978 году. Столкновение могло произойти на высоте около 800 километров в 20:18 мск 9 апреля.

Ранее Лайф писал, что с космодрома Байконур накануне стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а". Она вывела на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") с новыми членами экипажа МКС.

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