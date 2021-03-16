СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад МАГАТЭ, который попал в его распоряжение.

"Агентство подтвердило 15 марта 2021 года, что Иран начал подавать природный UF6 (гексафторид урана) в установленный на заводе по обогащению топлива каскад из 174 центрифуг IR-4", — приводит агентство выдержки из документа МАГАТЭ.

По данным издания, Тегеран подтвердил, что планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на подземном заводе в Натанзе.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден продлил ещё на год санкционный режим в отношении Ирана.

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