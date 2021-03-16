СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах
Об этом стало известно из доклада МАГАТЭ.
Фото © Pixabay
Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад МАГАТЭ, который попал в его распоряжение.
"Агентство подтвердило 15 марта 2021 года, что Иран начал подавать природный UF6 (гексафторид урана) в установленный на заводе по обогащению топлива каскад из 174 центрифуг IR-4", — приводит агентство выдержки из документа МАГАТЭ.
По данным издания, Тегеран подтвердил, что планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на подземном заводе в Натанзе.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден продлил ещё на год санкционный режим в отношении Ирана.
Выбор редакции
США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов
В отделении ООН в Вене выявлено семь случаев коронавируса
Российские судьи не стали преклонять колено перед матчем "Манчестер Сити" — "Боруссия"
Российский судья отказался вставать на одно колено перед матчем ЛЧ
Счётная палата предупредила о рисках роста цен на топливо
Комментариев: 0