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СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах

Об этом стало известно из доклада МАГАТЭ.

16 марта 2021, 21:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад МАГАТЭ, который попал в его распоряжение.

"Агентство подтвердило 15 марта 2021 года, что Иран начал подавать природный UF6 (гексафторид урана) в установленный на заводе по обогащению топлива каскад из 174 центрифуг IR-4", — приводит агентство выдержки из документа МАГАТЭ.

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По данным издания, Тегеран подтвердил, что планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на подземном заводе в Натанзе.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден продлил ещё на год санкционный режим в отношении Ирана.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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