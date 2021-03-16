Сирийские силы ПВО отражают атаку над южными регионами страны
Это уже по меньшей мере вторая подобная операция за последний месяц.
Средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над южными районами страны. Об этом сообщает агентство САНА. По его данным, сбито несколько ракет.
Стоит отметить, что такое — нередкое явление. Одна из подобных атак была отражена в начале марта. Тогда отмечалось, что удар был нанесён Израилем со стороны Голанских высот. Он был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.
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Ранее в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.
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