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Сирийские силы ПВО отражают атаку над южными регионами страны

Это уже по меньшей мере вторая подобная операция за последний месяц.

16 марта 2021, 21:03

Средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над южными районами страны. Об этом сообщает агентство САНА. По его данным, сбито несколько ракет.

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Стоит отметить, что такое — нередкое явление. Одна из подобных атак была отражена в начале марта. Тогда отмечалось, что удар был нанесён Израилем со стороны Голанских высот. Он был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.

Ранее в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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