Сирийские силы ПВО отражают атаку над южными регионами страны

Средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над южными районами страны. Об этом сообщает агентство САНА. По его данным , сбито несколько ракет.

Стоит отметить, что такое — нередкое явление. Одна из подобных атак была отражена в начале марта. Тогда отмечалось, что удар был нанесён Израилем со стороны Голанских высот. Он был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.