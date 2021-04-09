В зачётках были не только пятёрки: Минобороны рассекретило уникальные документы о первых космонавтах

Минобороны России опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах. Материалы доступны на сайте военного ведомства в разделе "Земные орбиты покорителей космоса". Исторические артефакты — фотографии, удостоверения, полётное задание и иные архивные документы — представлены к 60-летию первого полёта человека в космос.

В разделе можно увидеть фотоЮрия Гагарина и других членов первого отряда космонавтов — Германа Титова, Алексея Леонова. Также на сайте представлена информация о руководителе подготовки первых космонавтов Николае Каманине, инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галлае, лётчике-фронтовике Георгии Береговом, разведчике Константине Феоктистове и других.











В подразделе, который касается Гагирна, находятся его удостоверение, полётное задание на первый космический полёт, зачётные книжки, характеристики, наградные листы. На сайте есть копия приказа главы Минобороны СССР Маршала Советского Союза Малиновского о внеочередном присвоении Гагарину звания майора. Также показаны электронные копии документов о присвоении 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину звания "Лётчик-космонавт СССР". Позже такие же звания получат Герман Титов и Алексей Леонов.

Отметим, что после полётов в космос все трое космонавтов продолжили своё образование. Например, во время обучения в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского первый космонавт сдавал все предметы на "отлично", кроме высшей математики, по которой у него всегда стояла оценка "хорошо", а также физики и иностранного языка. В документах у Леонова по нескольким предметам также стояла оценка 4.

Напомним, первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Корабль "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин, совершила оборот вокруг Земли. Время всего полёта составило 108 минут.

А накануне с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-18", который получил имя "Ю.А. Гагарин".

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