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Советская дешёвая и "неряшливая" экранизация "Властелина колец" очаровала британцев

Постановка ленинградского телевидения увидела свет через 30 лет после создания, и теперь её есть с чем сравнить.

10 апреля 2021, 00:37
<p>Кадр из телефильма "Хранители" © Пятый канал</p>

Кадр из телефильма "Хранители" © Пятый канал

Ленинградское телевидение на десять лет раньше, чем США и Новая Зеландия, экранизировало роман Толкина "Властелин колец". Телефильм получился "неряшливым", но в хорошем смысле этого слова. Таким мнением поделился автор британского издания The Guardian. Он впечатлён отечественной постановкой.

"Хотя я не знаю русского, я только что целиком посмотрел это двухчасовое видео. И без преувеличения скажу, что теперь это моя самая любимая постановка "Властелина колец" из всех когда-либо существовавших. Уточню, что я совершенно ничего не понял из того, что происходило все эти два часа", — пишет автор материала.

Он подчёркивает, что экранизация была довольно бедной, большая часть спецэффектов — это люди, которые раскачиваются туда-сюда, а Кольцо всевластия порой кажется просто кусочком туалетной бумаги, обёрнутой в золотистую фольгу.

"У создателей не было денег, инструментов и технологий, чтобы воздать должное "Властелину колец". И всё же получилось нечто незабываемое — благодаря чистой силе духа, — заключает автор The Guardian.

Отметим, что запись телефильма 30 лет лежала в архивах, и лишь в марте 2021 года её выложили на ютуб-страницу Пятого канала — наследника Ленинградского телевидения.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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