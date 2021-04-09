Эксперты оценили вероятность отречения Елизаветы II от престола после смерти мужа

Королева Великобритании Елизавета II вряд ли станет отрекаться от престола после того, как ушёл из жизни её супруг, герцог Эдинбургский Филипп. Так считают британские эксперты, занимающиеся анализом положения дел в монаршей семье. По мнению историка королевской семьи Хьюго Викерса, королева находится в добром здравии.

"Я могу заверить всех, что королева не отречётся. Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше", — приводит его слова агентство Reuters.

С этим согласился и исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси, который консультировал авторов популярного художественного сериала "Корона" о Елизавете II.

"Королева может слегка отойти от дел. Мы увидим, что принц Чарльз и принц Уильям будут чаще участвовать в различных мероприятиях. Но королева точно останется на троне", — поведал он.

При этом, как уточнили эксперты, "Елизавета II, будучи глубоко религиозным человеком и главой Церкви Англии, рассматривает клятву [править до последнего вздоха], которую она дала при коронации, как нерушимую".

Напомним, что Елизавета II вступила в права монарха в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (правила с 1837 по 1901 год) по продолжительности пребывания на троне. После того как в 2016 году ушёл из жизни король Таиланда Пхумипон Адульядет, Елизавета II стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов. Уже 21 апреля ей исполнится 95 лет.

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