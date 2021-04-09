Байден — о принце Филиппе: Он был чертовски классным парнем

Президент США Джо Байден назвал ушедшего из жизни принца Филиппа "чертовски классным парнем". Супруг королевы Великобритании Елизаветы II скончался накануне, не дожив несколько месяцев до столетнего юбилея. Глава Белого дома выразил соболезнования по поводу кончины герцога Эдинбургского.

"Мы с Джилл (супругой Байдена. — Прим. ред.) и вся администрация шлём наши соболезнования её величеству Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем", — отметил глава Белого дома.

Американский лидер оценил смелость принца в годы службы во время Второй мировой войны и борьбу за сохранение природы. По его словам, принц Филипп прожил "исключительную жизнь".

"Девяносто девять лет — и он так никогда и не замедлил свою деятельность, я чертовски этим восхищаюсь", — подчеркнул Байден.

Ранее Лайф писал, что принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон на похороны своего дедушки. Однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга — Меган Маркл. Из-за беременности ей необходимо проконсультироваться со своими лечащими врачами.

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