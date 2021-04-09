В Питере таксист изрезал ножом слишком внимательного пассажира

В Санкт-Петербурге таксист напал на пассажира с ножом. Молодой человек получил множественные раны головы, лица и рук. Алексея вместе с девушкой машина подобрала возле Гостиного двора в ночь на пятницу. Пара заметила, что водитель включил счётчик, ещё не подъехав к своим пассажирам. Это возмутило клиентов, на что таксист ответил бранью, акцентировав внимание на бутылке пива в руках Алексея.

"Я знаю, что с пивом нельзя, поэтому и закрыл пальцем, чтобы случайно не разлить. Но тут он выскочил из машины, начал вытаскивать меня оттуда и кричать, чтобы я отменил заказ. Я ответил ему: "Сам отменяй", — и выходить отказался", — цитирует слова пострадавшего 78.ru.

После недолгой перепалки, а затем и потасовки мужчины разошлись. Однако после этого Алексей подошёл к автомобилю и ударил ногой дверь, что разозлило таксиста. Он набросился на пассажира с ножом. В Мариинской больнице молодому человеку наложили на раны швы, перевязали голову и отпустили домой.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста. Он зарезал водителя из-за разногласий по оплате поездки.

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