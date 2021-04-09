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В Питере таксист изрезал ножом слишком внимательного пассажира

Молодой человек заметил, что водитель запустил счётчик ещё до того, как подъехал. После словесной перепалки началась потасовка.

9 апреля 2021, 23:22
<p>Фото © ТАСС /<a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/42851272/page/1/value/%2520Geisler-Fotop/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>picture alliance</p>

Фото © ТАСС / picture alliance

В Санкт-Петербурге таксист напал на пассажира с ножом. Молодой человек получил множественные раны головы, лица и рук. Алексея вместе с девушкой машина подобрала возле Гостиного двора в ночь на пятницу. Пара заметила, что водитель включил счётчик, ещё не подъехав к своим пассажирам. Это возмутило клиентов, на что таксист ответил бранью, акцентировав внимание на бутылке пива в руках Алексея.

"Я знаю, что с пивом нельзя, поэтому и закрыл пальцем, чтобы случайно не разлить. Но тут он выскочил из машины, начал вытаскивать меня оттуда и кричать, чтобы я отменил заказ. Я ответил ему: "Сам отменяй", — и выходить отказался", — цитирует слова пострадавшего 78.ru.

После недолгой перепалки, а затем и потасовки мужчины разошлись. Однако после этого Алексей подошёл к автомобилю и ударил ногой дверь, что разозлило таксиста. Он набросился на пассажира с ножом. В Мариинской больнице молодому человеку наложили на раны швы, перевязали голову и отпустили домой.

Пьяный "родственник Золотухина" с сыном избил таксиста-инвалида и разбил его машину — видео

Пьяный "родственник Золотухина" с сыном избил таксиста-инвалида и разбил его машину — видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста. Он зарезал водителя из-за разногласий по оплате поездки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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