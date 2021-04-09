Блинкен решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить в НАТО противодействие России
По данным СМИ, переговоры глава Госдепа будет проводить почти всю неделю. В конце марта он уже посещал Брюссель.
Фото © Bryan Bedder / Getty Images for Concordia Summit
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вновь отправится в Брюссель, чтобы обсудить там с партнёрами по НАТО противодействие России. Как сообщает Bloomberg, основанием для этого послужила убеждённость в наращивании Россией военной активности.
Дата визита не уточняется. Как ожидается, переговоры будут проходить почти всю неделю. Одновременно с этим в Брюсселе будет работать и министр обороны США Ллойд Остин.
Отметим, что с 22 по 25 марта Блинкен уже находился с визитом в Брюсселе. Он участвовал во встрече глав МИД стран НАТО.
Накануне стало известно, что глава Госдепа объяснил прагматизмом резкие слова Байдена в адрес России. Глава американской дипломатии считает, что нужно "привлекать Россию к ответственности", но вместе с этим оставаться открытыми к взаимодействию.
Выбор редакции
"Их болтает из стороны в сторону": Политолог оценил попытки госсекретаря США оправдать хамство Байдена
Байден — о принце Филиппе: Он был чертовски классным парнем
Советская дешёвая и "неряшливая" экранизация "Властелина колец" очаровала британцев
Инфекционист рассказал, как долго действует иммунитет после вакцинации "Спутником V"
Эксперты оценили вероятность отречения Елизаветы II от престола после смерти мужа
Комментариев: 0