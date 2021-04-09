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Блинкен решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить в НАТО противодействие России

По данным СМИ, переговоры глава Госдепа будет проводить почти всю неделю. В конце марта он уже посещал Брюссель.

9 апреля 2021, 23:54
<p>Фото © Bryan Bedder / Getty Images for Concordia Summit</p>

Фото © Bryan Bedder / Getty Images for Concordia Summit

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вновь отправится в Брюссель, чтобы обсудить там с партнёрами по НАТО противодействие России. Как сообщает Bloomberg, основанием для этого послужила убеждённость в наращивании Россией военной активности.

Дата визита не уточняется. Как ожидается, переговоры будут проходить почти всю неделю. Одновременно с этим в Брюсселе будет работать и министр обороны США Ллойд Остин.

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Отметим, что с 22 по 25 марта Блинкен уже находился с визитом в Брюсселе. Он участвовал во встрече глав МИД стран НАТО.

Накануне стало известно, что глава Госдепа объяснил прагматизмом резкие слова Байдена в адрес России. Глава американской дипломатии считает, что нужно "привлекать Россию к ответственности", но вместе с этим оставаться открытыми к взаимодействию.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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