"Не прагматизм, а безумие": Политолог высмеял попытки госсекретаря США оправдать хамство Байдена

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он оправдал резкие слова Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине "политическим прагматизмом". Как заявил политолог в беседе с RT, на самом деле речь идёт о вещах, обратных прагматизму. Эксперт охарактеризовал нашумевшее высказывание как "политическое безумие американского президента и всей американской элиты".

"Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике. Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени", — рассуждает собеседник RT.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев озвучил неожиданную версию о резких словах Байдена в адрес Путина. Он допустил, что американского лидера намеренно спровоцировали на такие заявления некие круги, заинтересованные в нарастании напряжённости между странами.

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