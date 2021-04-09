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"Не прагматизм, а безумие": Политолог высмеял попытки госсекретаря США оправдать хамство Байдена

По словам Владимира Шаповалова, такого рода обвинения, которые американский президент высказал в адрес российского коллеги, являются беспрецедентными в политической практике.

9 апреля 2021, 09:26

Фото © Pixabay

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он оправдал резкие слова Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине "политическим прагматизмом". Как заявил политолог в беседе с RT, на самом деле речь идёт о вещах, обратных прагматизму. Эксперт охарактеризовал нашумевшее высказывание как "политическое безумие американского президента и всей американской элиты".

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"Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике. Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени", — рассуждает собеседник RT.

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Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев озвучил неожиданную версию о резких словах Байдена в адрес Путина. Он допустил, что американского лидера намеренно спровоцировали на такие заявления некие круги, заинтересованные в нарастании напряжённости между странами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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