В Москве мошенники научились говорить голосами клиентов для оформления на них кредитов

В Москве мошенники научились похищать один из видов биометрических данных клиентов — голос. Они звонят клиентам банков, записывают их речь, а потом используют для оформления кредитов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Такую технологию преступники освоили на фоне роста популярности голосового подтверждения личности. Банки уже давно собирают биометрические данные, в том числе и голос. Мошенники стараются не отставать.

"Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет", — рассказали агентству в полиции.

Записанный разговор мошенники затем используют в своём общении с банками под видом их клиентов. После этого москвичи обнаруживают списание у себя денег или появление кредитов, которые они не оформляли.

В полиции советуют гражданам быть бдительнее при подозрительных звонках. Не передавать никому свои данные, на просьбу помочь в сборе биометрической информации предлагать подъехать в офис.

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