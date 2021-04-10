Показаны фрагменты новой игры про зомби-апокалипсис The Day Before
Выжившие после пандемии пешком и на автомобилях ищут боеприпасы и сражаются с монстрами.
Якутские разработчики из студии Fntastic выложили в сеть геймплейный ролик нового шутера The Day Before. Ранний доступ к проекту, по сообщению разработчиков, будет доступен уже в ближайшие месяцы.
13-минутный ролик показывает фанатам поездку героев по пересечённой местности, после чего они останавливаются у небольшой заправки, чтобы найти припасы и починить транспорт. На месте стоянки их ожидает толпа заражённых, с которыми и предстоит сразиться геймерам.
Судя по ролику, в новом шутере будет реализована и система скрытного перемещения. В одном из фрагментов герой пытается незамеченным добраться до спасательного бункера. При этом за ним гонится толпа заражённых.
Напомним, ранее был опубликован список изменений в новом патче для Cyberpunk 2077. Изменения позволили игре работать значительно быстрее, исключили баги и ошибки, а также улучшили графику.
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