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Показаны фрагменты новой игры про зомби-апокалипсис The Day Before

Выжившие после пандемии пешком и на автомобилях ищут боеприпасы и сражаются с монстрами.

10 апреля 2021, 01:17

Якутские разработчики из студии Fntastic выложили в сеть геймплейный ролик нового шутера The Day Before. Ранний доступ к проекту, по сообщению разработчиков, будет доступен уже в ближайшие месяцы.

13-минутный ролик показывает фанатам поездку героев по пересечённой местности, после чего они останавливаются у небольшой заправки, чтобы найти припасы и починить транспорт. На месте стоянки их ожидает толпа заражённых, с которыми и предстоит сразиться геймерам.

Судя по ролику, в новом шутере будет реализована и система скрытного перемещения. В одном из фрагментов герой пытается незамеченным добраться до спасательного бункера. При этом за ним гонится толпа заражённых.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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