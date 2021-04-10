Сборная России по кёрлингу обыграла датчан и вышла в полуфинал чемпионата мира

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Дании в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира. Россияне одолели соперников со счётом 7:4. Мировое первенство проходит в эти дни в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Наша команда одержала 11 побед в 13 матчах предварительного раунда. В итоге Россия заняла второе место, уступив по дополнительным показателям первую строчку шведам.

Однако обе сборные всё равно напрямую вышли в полуфинал чемпионата мира, матчи которого состоятся в ночь на 11 апреля по московскому времени. Команды, занявшие места с третьего по шестое, сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Третью позицию заняла сборная США, она встретится со ставшей шестой командой Швейцарии. Канадцы (четвёртое место) сойдутся с шотландцами (пятое место).

Добавим, что наша команда уже квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Сборная России из-за санкций WADA выступает на турнире как команда Федерации кёрлинга РФ (Russian Curling Federation, RCF). В случае победы наших спортсменов гимн страны исполняться также не будет.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу незначительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, поднявшись с 39-й на 38-ю строчку списка.

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