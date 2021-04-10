Политолог из-за Донбасса увидел в Зеленском "украинского Нерона"
Рейтинг украинского лидера рухнул в пять раз и скоро он станет самым ненавидимым политиком в Незалежной, считает Сергей Марков.
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Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о роли "украинского Нерона", желает сымитировать войну в Донбассе, чтобы перейти к личной диктатуре. Такое мнение выразил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
"Зеленский не хочет войны, он гениальный актёр, он мечтает о роли украинского Нерона. Он хочет сымитировать войну в Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре. Его призвали из-за программы мира, он её не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины", — приводит слова Маркова НСН.
Для того чтобы остановить падение рейтинга, украинский лидер взял под контроль все СМИ, отмечает политолог. При этом Зеленский хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО.
"Но полностью её принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав", — подчеркнул Марков.
Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев. Позже глава государства заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе.
Очередное обострение ситуации в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом с беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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