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Политолог из-за Донбасса увидел в Зеленском "украинского Нерона"

Рейтинг украинского лидера рухнул в пять раз и скоро он станет самым ненавидимым политиком в Незалежной, считает Сергей Марков.

10 апреля 2021, 02:49
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о роли "украинского Нерона", желает сымитировать войну в Донбассе, чтобы перейти к личной диктатуре. Такое мнение выразил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Зеленский не хочет войны, он гениальный актёр, он мечтает о роли украинского Нерона. Он хочет сымитировать войну в Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре. Его призвали из-за программы мира, он её не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины", — приводит слова Маркова НСН.

Политолог считает, что с помощью обострения в Донбассе Киев пытается спасти рейтинг Зеленского

Политолог считает, что с помощью обострения в Донбассе Киев пытается спасти рейтинг Зеленского

Для того чтобы остановить падение рейтинга, украинский лидер взял под контроль все СМИ, отмечает политолог. При этом Зеленский хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО.

"Но полностью её принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав", — подчеркнул Марков.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев. Позже глава государства заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом с беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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