Названы три главные причины роста цен на жильё в России

Реформа строительной отрасли, введение эксроу-счетов, рост цен на комплектующие стали основными причинами подорожания жилья в России. Такое мнение выразил президент группы "Интеко" Александр Николаев. Он также не исключает и сговор поставщиков металла.

"Мы почему-то всё время говорим о росте стоимости квадратного метра, а с другой стороны, забываем о росте себестоимости. Потому что у нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12–24 месяцев выросли весьма и весьма существенно", — сказал Николаев в интервью РБК.

Он обратил внимание, что, например, арматура начиная с 2019 года выросла в цене практически в два раза — с 31 тысячи рублей за тонну до 58 тысяч. Николаев видит в этом и определённые признаки искусственного завышения цен, но окончательный вывод по этому вопросу сделает ФАС, когда закончит своё расследование.

Президент "Интеко" также не исключил и возможный сговор поставщиков металла. Но при этом благодаря действиям Минстроя появился прямой диалог с производителями.

"Пока, скажу откровенно, этот диалог не дал ещё конкретных результатов, но сам факт, что он начался, — я считаю, что это очень хорошо, потому что планировать надо хотя бы на среднесрочную перспективу", — подчеркнул Николаев.

Президент России Владимир Путин отметил существенное подорожание жилья в стране, однако уточнил, что программа льготной ипотеки сыграла заметную роль в сдерживании роста цен.

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