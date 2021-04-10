Названы три главные причины роста цен на жильё в России
Эксперты призывают не забывать о себестоимости строительства, которая тоже со временем дорожает.
Фото © ТАСС / Стоян Васев
Реформа строительной отрасли, введение эксроу-счетов, рост цен на комплектующие стали основными причинами подорожания жилья в России. Такое мнение выразил президент группы "Интеко" Александр Николаев. Он также не исключает и сговор поставщиков металла.
"Мы почему-то всё время говорим о росте стоимости квадратного метра, а с другой стороны, забываем о росте себестоимости. Потому что у нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12–24 месяцев выросли весьма и весьма существенно", — сказал Николаев в интервью РБК.
Он обратил внимание, что, например, арматура начиная с 2019 года выросла в цене практически в два раза — с 31 тысячи рублей за тонну до 58 тысяч. Николаев видит в этом и определённые признаки искусственного завышения цен, но окончательный вывод по этому вопросу сделает ФАС, когда закончит своё расследование.
Президент "Интеко" также не исключил и возможный сговор поставщиков металла. Но при этом благодаря действиям Минстроя появился прямой диалог с производителями.
"Пока, скажу откровенно, этот диалог не дал ещё конкретных результатов, но сам факт, что он начался, — я считаю, что это очень хорошо, потому что планировать надо хотя бы на среднесрочную перспективу", — подчеркнул Николаев.
Президент России Владимир Путин отметил существенное подорожание жилья в стране, однако уточнил, что программа льготной ипотеки сыграла заметную роль в сдерживании роста цен.
Выбор редакции
Сын спит на балконе, брат — на кухне. Семья из Владивостока рассказала, как провела 50 лет в ожидании обещанной квартиры
Аналитик назвала возможные сроки подорожания майонеза в России
В России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений
Россиянам рассказали, как оставаться востребованными работниками в любом возрасте
Skoda выпустила спортивную версию Octavia
Комментариев: 0