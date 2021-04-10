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Россиянам рассказали, как оставаться востребованными работниками в любом возрасте

Профпригодность большинства возрастных сотрудников помогут поддерживать курсы переквалификации и обучения. Главное — развивать свои навыки.

10 апреля 2021, 02:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чтобы быть востребованными на рынке труда, "возрастным" соискателям нужно постоянно изучать новые инструменты, технологии в своих профессиональных сферах. Таким мнением поделилась замгендиректора международной группы компаний ANCOR Татьяна Баскина.

"Большое преимущество опытных и квалифицированных специалистов — доскональное знание бизнес-процессов, что очень востребовано при автоматизации рутинных операций", — приводит её слова "Российская газета".

В свою очередь, резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Виктор Михайлов считает: чтобы оставаться востребованным специалистом, для работников в старшем возрасте важно умение работать над собой, крепкое физическое и ментальное здоровье.

"В условиях дефицита кадров компании будут обращать внимание в первую очередь на конкретную ценность и результаты, которые человек может принести бизнесу, а не на демографические показатели, такие как возраст и пол", — уверен он.

Начальник отдела экономического анализа и оперативного мониторинга Аналитического центра Москвы Антон Микелевич подчёркивает, что профпригодность позволяют поддерживать разнообразные курсы профессиональной переквалификации и обучения.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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