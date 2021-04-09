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Компания Илона Маска показала ролик с играющей в видеоигры чипированной обезьяной

Созданная учёными технология должна помочь людям с параличом, которые смогут управлять действиями, лишь подумав о них.

9 апреля 2021, 09:31

Компания Илона Маска Neuralink показала ролик с макакой Пейджер, которой вживили в мозг чип, позволивший животному играть в видеоигры "силой мысли". Об операции сам бизнесмен сообщал ещё в феврале.

На видео, опубликованном в блоге компании, обезьяна сначала с помощью джойстика играет в игру, перемещая курсор на оранжевый квадрат. Спустя некоторое время исследователи забрали у животного устройство и включили симулятор пинг-понга. Пейджер продолжила управлять игровыми действиями уже лишь силой мысли.

Водить машину и отправлять сообщения силой мысли: Илон Маск чипировал обезьяну, на очереди люди

Водить машину и отправлять сообщения силой мысли: Илон Маск чипировал обезьяну, на очереди люди

Специалисты надеются, что подобная технология станет помощником для людей с параличом. Вживлённый чип включает в себя более двух тысяч электродов, имплантированных в кору мозга.

Напомним, что стартап Neuralink был запущен в 2016 году. Его цель — разработка технологии, которая бы позволила вживлять в мозг человека чипы размером не более микрона, чтобы связать его с компьютером.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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