"Абсолютная чушь": Британцев рассмешила статья о тайной флотилии российских подлодок

У России есть "тайная флотилия" подводных лодок, которые могут "погрузить в хаос" Великобританию, перерезав интернет-кабели на дне Атлантического океана. Об этом написал таблоид The Sun, чем вызвал насмешки со стороны читателей.

По версии издания, российские субмарины готовы нанести "катастрофический по своим последствиям" удар по сетевой инфраструктуре Запада. Некоторые же комментаторы сочли это "абсолютной чушью".

"Не могли бы вы сказать нам, когда именно это произойдёт? Скоро устанавливаю новую кухню, поэтому хочу быть уверенным, что куплю бытовую технику по самой низкой цене", — иронизирует пользователь под псевдонимом Jerry Attrick.

"Могут... Но не будут... Просто ещё одна пугающая история", — вторит ему Mr Boring.

James Agar напомнил, что власти Великобритании давно твердят о подобном, однако пока никто подводные кабели не перерезал. The Flumps уточнил, может ли издание держать всё это в секрете, чтобы русские не прочитали и на самом деле не отправились перерезать кабели.

Ранее сообщалось, что Британия построит корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок. Ожидается, что флоту его передадут в 2024 году.

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