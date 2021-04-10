Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Абсолютная чушь": Британцев рассмешила статья о тайной флотилии российских подлодок

По версии таблоида, целью субмарин могут стать подводные кабели, через которые передаются данные по Атлантике.

10 апреля 2021, 03:31
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

У России есть "тайная флотилия" подводных лодок, которые могут "погрузить в хаос" Великобританию, перерезав интернет-кабели на дне Атлантического океана. Об этом написал таблоид The Sun, чем вызвал насмешки со стороны читателей.

По версии издания, российские субмарины готовы нанести "катастрофический по своим последствиям" удар по сетевой инфраструктуре Запада. Некоторые же комментаторы сочли это "абсолютной чушью".

"Не могли бы вы сказать нам, когда именно это произойдёт? Скоро устанавливаю новую кухню, поэтому хочу быть уверенным, что куплю бытовую технику по самой низкой цене", — иронизирует пользователь под псевдонимом Jerry Attrick.

"Могут... Но не будут... Просто ещё одна пугающая история", — вторит ему Mr Boring.

Впервые в истории три атомные подлодки России одновременно всплыли, проломив лёд в Арктике — видео

Впервые в истории три атомные подлодки России одновременно всплыли, проломив лёд в Арктике — видео

James Agar напомнил, что власти Великобритании давно твердят о подобном, однако пока никто подводные кабели не перерезал. The Flumps уточнил, может ли издание держать всё это в секрете, чтобы русские не прочитали и на самом деле не отправились перерезать кабели.

Ранее сообщалось, что Британия построит корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок. Ожидается, что флоту его передадут в 2024 году.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Секрет ядерного гонщика: почему на самом деле затонула подлодка "Комсомолец"

вчера в 21:40

Российскую подводную лодку сняли из космоса рядом с огромной дырой во льду

31 марта, 07:57

"Готов сыграть один на один": украинский геймер бросил вызов чипированной обезьяне Маска

сегодня в 03:38

В России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

сегодня в 03:06

Россиянам рассказали, как оставаться востребованными работниками в любом возрасте

сегодня в 02:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1