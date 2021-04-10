Врач предупредила об опасном синдроме у пожилых при неправильном питании

В рационе пожилого человека обязательно должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, а также белка. Иногда люди в возрасте считают, что им не надо много есть, поскольку они мало двигаются и не работают. О том, чем грозит такая ошибка, рассказала главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

"Если пожилой человек не принимает достаточного количества калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания", — приводит слова врача РИА "Новости".

Рунихина добавила, что у пожилых людей есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ. Также у них есть определённые проблемы, связанные с самим возрастом. Поэтому, если питание не продумано, мальнутриция начинает очень быстро развиваться. Из-за этого человек теряет мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции.

Гериатр советует семьям, где проживают пожилые люди, уделять их питанию особое внимание. Да и самим представителям старшего поколения надо внимательнее относиться к тому, что они едят и в каком количестве.

"Акцент мы делаем на достаточное количество белка в рационе — норма 1–1,5 грамма на один килограмм веса ежедневно", — сказала Рунихина.

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