20-й гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в игре с "Бостоном"
Столичные проиграли второй матч кряду, но по-прежнему остаются одними из лидеров Восточного дивизиона.
Фото © NHL.com
Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в проигранном "Бостону" домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4) отметился очередной заброшенной шайбой, ставшей для российского нападающего 20-й в текущем сезоне и 726-й в форме "Кэпиталз".
Alex Ovechkin with his 20th tally of the year, potting the slapper on the power play! Second place all time on the all-time power play goal scoring list!#ALLCAPS pic.twitter.com/ue0SYTRo8F— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 9, 2021
Всего за 36 игр регулярки Ови настрелял 35 (20+15) очков. Автором второго гола столичных стал американский форвард Ти Джей Оши, ассистировавший Овечкину при первом взятии ворот "мишек". В составе "Бостона" по разу отличились Джереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршанд и Крэйг Смит.
"Вашингтон" терпит второе подряд поражение в регулярке. Ранее команда Овечкина уступила лидеру Восточного дивизиона — "Нью-Йорк Айлендерс", но с 54 набранными баллами сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. "Бостон" же после двух побед кряду с 48 очками закрепился на четвёртой позиции, дающей право этим летом принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Следующий матч регулярного чемпионата столичные сыграют на выезде 10 апреля против "Баффало". "Мишки" в тот же день в гостях встретятся с "Филадельфией".
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Вашингтон" — "Бостон" — 2:4 (0:2; 2:1; 0:1)
- "Каролина" — "Флорида" — 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)
- "Коламбус" — "Тампа" — 4:6 (1:4; 1:2; 2:0)
- "Рейнджерс" — "Питтсбург" — 2:5 (0:1; 1:2; 1:2)
- "Чикаго" — "Даллас" — 1:5 (1:1; 0:3; 0:1)
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