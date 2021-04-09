20-й гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в игре с "Бостоном"

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в проигранном "Бостону" домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4) отметился очередной заброшенной шайбой, ставшей для российского нападающего 20-й в текущем сезоне и 726-й в форме "Кэпиталз".

Alex Ovechkin with his 20th tally of the year, potting the slapper on the power play! Second place all time on the all-time power play goal scoring list!#ALLCAPS pic.twitter.com/ue0SYTRo8F — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 9, 2021

Всего за 36 игр регулярки Ови настрелял 35 (20+15) очков. Автором второго гола столичных стал американский форвард Ти Джей Оши, ассистировавший Овечкину при первом взятии ворот "мишек". В составе "Бостона" по разу отличились Джереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршанд и Крэйг Смит.

"Вашингтон" терпит второе подряд поражение в регулярке. Ранее команда Овечкина уступила лидеру Восточного дивизиона — "Нью-Йорк Айлендерс", но с 54 набранными баллами сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. "Бостон" же после двух побед кряду с 48 очками закрепился на четвёртой позиции, дающей право этим летом принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Следующий матч регулярного чемпионата столичные сыграют на выезде 10 апреля против "Баффало". "Мишки" в тот же день в гостях встретятся с "Филадельфией".

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" — "Бостон" — 2:4 (0:2; 2:1; 0:1)

"Каролина" — "Флорида" — 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)

"Коламбус" — "Тампа" — 4:6 (1:4; 1:2; 2:0)

"Рейнджерс" — "Питтсбург" — 2:5 (0:1; 1:2; 1:2)

"Чикаго" — "Даллас" — 1:5 (1:1; 0:3; 0:1)

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