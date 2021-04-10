В России созданы умные маски для фитнеса и офиса: почти не задерживают воздух

В России созданы маски с датчиками и особыми фильтрами, которые почти не задерживают воздух, позволяют свободно дышать даже при беге. В них также можно находиться в офисе целый день. Об этом рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В такой маске очень легко дышать — в ней можно заниматься спортом, в том числе бегать. Кроме того, маска оснащена шестью типами датчиков: концентрации углекислого газа и кислорода при вдохе/выдохе, насыщенности крови кислородом (SpO2), качества воздуха (TVOC), температуры тела, атмосферного давления, влажности", — приводит RT комментарий НТИ.

Маска похожа на обычную, однако фильтр в ней профессиональный, как в аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Он обеспечивает защиту от вирусов, бактерий, грибков, пыльцы и пыли. Новинку на себе уже испытали спортсмены.

"Сама маска сделана из неопрена с силиконовыми наполнениями, благодаря которым она не скользит по коже. Этот чехол можно стирать, а электростатические фильтры нужно менять после использования. Электроника извлекается из маски в виде кассеты, которую можно продезинфицировать", — пояснил Павел Волков, руководитель дирекции развития решений ISG Neuro.

Ранее эксперты рассказали об опасностях, которые подстерегают каждого при долгом ношении маски. Это в том числе астма, экзема и другие угрозы.

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