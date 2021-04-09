Вице-премьер предрёк ослабление Украины от завершения "Северного потока – 2"

Украина станет значительно слабее после завершения газопровода "Северный поток – 2". Так считает вице-премьер страны Алексей Резников.

"Завершение строительства газопровода будет иметь совершенно предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности. Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России появится новая прямая газовая связь с Германией", — написал Резников в статье для газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, завершение проекта отсоединит Незалежную от Западной Европы с точки зрения энергетической безопасности и в таком случае Москве не придётся быть осторожной, переживая о том, что большая часть газа идёт в Европу через Украину.

Вице-президент уточнил, что страна в этом случае потеряет доходы от транзита газа на "миллиарды долларов", при том что Германия "мало что выиграет" от газопровода. При этом Резников заверил, что Киев в первую очередь интересуют вопросы безопасности, а не финансовые соображения.

Он считает неразумным то, что Европа усиливает свою зависимость от "Газпрома" и даёт Москве "прямой контроль над тем, какие страны снабжаются газом, а какие могут быть отключены".

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. Накануне, 7 апреля, в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.

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