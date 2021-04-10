Стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп хотел умереть мирно в своей постели. Такое его последнее желание раскрыл источник газеты The New York Post, приближенный к королевской семье.

"Филипп не хотел суеты. Он хотел делать всё по-своему до конца", — пояснил собеседник издания.

Отмечается также, что Филипп не хотел пышной церемонии похорон. Вместо этого обряд проведут в узком кругу со службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Авторы