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Стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа

Супруг Елизаветы II скончался на 100-м году жизни. Причины его ухода из жизни не называются.

10 апреля 2021, 04:54
<p>Фото © Flickr / <a href="https://flickr.com/photos/salforduniversity/6871045606/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">University of Salford Press Office</a></p>

Фото © Flickr / University of Salford Press Office

Герцог Эдинбургский принц Филипп хотел умереть мирно в своей постели. Такое его последнее желание раскрыл источник газеты The New York Post, приближенный к королевской семье.

"Филипп не хотел суеты. Он хотел делать всё по-своему до конца", — пояснил собеседник издания.

Отмечается также, что Филипп не хотел пышной церемонии похорон. Вместо этого обряд проведут в узком кругу со службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Стало известно, кому перейдёт титул умершего мужа Елизаветы II

Стало известно, кому перейдёт титул умершего мужа Елизаветы II

Печальные новости о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришли накануне. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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