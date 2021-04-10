Стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа
Супруг Елизаветы II скончался на 100-м году жизни. Причины его ухода из жизни не называются.
Фото © Flickr / University of Salford Press Office
Герцог Эдинбургский принц Филипп хотел умереть мирно в своей постели. Такое его последнее желание раскрыл источник газеты The New York Post, приближенный к королевской семье.
"Филипп не хотел суеты. Он хотел делать всё по-своему до конца", — пояснил собеседник издания.
Отмечается также, что Филипп не хотел пышной церемонии похорон. Вместо этого обряд проведут в узком кругу со службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Печальные новости о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришли накануне. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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