В США не выявили связи между случаями тромбоза и вакциной Johnson & Johnson

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что, исходя из полученных данных, пока нельзя сделать вывод о прямом влиянии антиковидной вакцины Johnson & Johnson на свёртываемость крови и дальнейшее развитие тромбозов. Об этом пишет газета New York Times.