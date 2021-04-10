В США не выявили связи между случаями тромбоза и вакциной Johnson & Johnson
Специалисты продолжат исследование и оценку случаев.
Фото © ТАСС / AP
В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что, исходя из полученных данных, пока нельзя сделать вывод о прямом влиянии антиковидной вакцины Johnson & Johnson на свёртываемость крови и дальнейшее развитие тромбозов. Об этом пишет газета New York Times.
"В настоящее время мы не обнаружили причинно-следственную связь с вакцинацией, и мы продолжаем наше расследование и оценку данных случаев", — отметили в организации.
А ранее Европейский регулятор признал образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca. Однако какой именно компонент препарата вызывает такую реакцию, специалисты пока не понимают. Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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