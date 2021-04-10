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В Москве до конца года отремонтируют более 1,3 тысячи фасадов жилых домов

Отмечается, что для каждого типа разработана специальная технология.

10 апреля 2021, 07:46
<p>Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская</p>

Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская

В текущем году в столице запланированы масштабные работы по капитальному ремонту более 1,3 тысячи фасадов жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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По его словам, для каждого типа фасада будет разработана специальная технология. Капремонт домов начнётся, когда в городе установится плюсовая погода, добавил заммэра.

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", — пояснил Бирюков.

Также он подчеркнул, что все краски, которые будут использоваться в ремонте, обладают паропроницаемыми свойствами. Они, по словам Бирюкова, хорошо устойчивы к влаге, а также обеспечивают долгое сохранение насыщенного цвета.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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