В Москве до конца года отремонтируют более 1,3 тысячи фасадов жилых домов
Отмечается, что для каждого типа разработана специальная технология.
Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская
В текущем году в столице запланированы масштабные работы по капитальному ремонту более 1,3 тысячи фасадов жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, для каждого типа фасада будет разработана специальная технология. Капремонт домов начнётся, когда в городе установится плюсовая погода, добавил заммэра.
"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", — пояснил Бирюков.
Также он подчеркнул, что все краски, которые будут использоваться в ремонте, обладают паропроницаемыми свойствами. Они, по словам Бирюкова, хорошо устойчивы к влаге, а также обеспечивают долгое сохранение насыщенного цвета.
Ранее власти Москвы нашли способ сохранить легендарный гастроном "Елисеевский". В Департаменте имущества столицы заявили, что с собственником или пользователем объекта будет заключён охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры.
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