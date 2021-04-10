В Москве до конца года отремонтируют более 1,3 тысячи фасадов жилых домов

В текущем году в столице запланированы масштабные работы по капитальному ремонту более 1,3 тысячи фасадов жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, для каждого типа фасада будет разработана специальная технология. Капремонт домов начнётся, когда в городе установится плюсовая погода, добавил заммэра.

"При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором — заполняются межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", — пояснил Бирюков.

Также он подчеркнул, что все краски, которые будут использоваться в ремонте, обладают паропроницаемыми свойствами. Они, по словам Бирюкова, хорошо устойчивы к влаге, а также обеспечивают долгое сохранение насыщенного цвета.

Ранее власти Москвы нашли способ сохранить легендарный гастроном "Елисеевский". В Департаменте имущества столицы заявили, что с собственником или пользователем объекта будет заключён охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры.

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