Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию

Нынешние условия энерготарифов для жителей России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных, однако в Москве разница минимальна. Об этом рассказал заместитель руководителя направления "Климат и зелёная энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

По его словам, разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа в среднем составляет около двух-трёх рублей за киловатт-час.

"То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных", — цитирует Колобова РИА "Новости".

Эксперт уточнил, что только в Москве цены на электроэнергию максимально приближены к обоснованным. Разница в столице составляет менее одного рубля за киловатт-час для населения с газовыми плитами и менее полутора рублей за киловатт-час для людей с электроплитами. Однако в некоторых регионах приближённые к экономически обоснованным цены установить просто невозможно, например на изолированных или удалённых территориях.

Прочие же потребители, заметил Колобов, оплачивают фактические затраты на электроэнергию и надбавку, компенсирующую пониженные тарифы для льготников.

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