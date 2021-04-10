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В Хабаровском крае подросток провалился в шахту лифта на заброшке

В результате падения 14-летний школьник сломал рёбра, а также получил многочисленные ушибы внутренних органов.

10 апреля 2021, 06:44
<p>Фото © <a href="https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1556049/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области</a></p>

Фото © СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

В Комсомольске-на-Амуре 14-летний мальчик провалился в шахту лифта на заброшенном мясокомбинате. По факту происшествия началась проверка, сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), в отношении должностных лиц Администрации г. Комсомольска-на-Амуре, которые не приняли мер к понуждению собственника здания к надлежащей консервации объекта и ограничению допуска посторонних лиц на его территорию", — отмечается в записи ведомства.

Фото © СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Фото © СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

В городской больнице Читы рухнул лифт с пассажирами

В городской больнице Читы рухнул лифт с пассажирами

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 9 апреля. В тот день подросток вместе с друзьями находился в заброшенном здании мясокомбината без присмотра взрослых. После несчастного случая ребёнка доставили в реанимацию. В результате падения школьник сломал рёбра, а также получил многочисленные ушибы внутренних органов. Отмечается, что семья подростка считалась благополучной и на учёте не состояла.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иванове студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха. По некоторым данным, на девушку обрушилось около 450 килограммов камней.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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