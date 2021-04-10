Несколько взрывов прогремело в районе газовых объектов в Афганистане
После этого начался пожар, сейчас специалисты ведут работы по его тушению.
Фото © Twitter / Taher Mojab
Несколько взрывов прогремело в районе газовых объектов в Афганистане. Видео © Twitter / ShamshadNews
В районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.
Инцидент произошёл утром 10 апреля. После взрывов начался пожар, сейчас ведутся работы по его тушению. Информации о пострадавших пока нет.
Предварительно, взорвались четыре танкера-газовоза. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Ранее Лайф показывал, как в Индонезии тушили масштабный пожар на нефтезаводе, в результате которого оказалось больше десяти пострадавших и сотни эвакуированных граждан.
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