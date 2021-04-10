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Несколько взрывов прогремело в районе газовых объектов в Афганистане

После этого начался пожар, сейчас специалисты ведут работы по его тушению.

10 апреля 2021, 05:24

Фото © Twitter / Taher Mojab

Несколько взрывов прогремело в районе газовых объектов в Афганистане. Видео © Twitter / ShamshadNews

В районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.

Инцидент произошёл утром 10 апреля. После взрывов начался пожар, сейчас ведутся работы по его тушению. Информации о пострадавших пока нет.

Предварительно, взорвались четыре танкера-газовоза. Причины случившегося на данный момент неизвестны.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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