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Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном

После разворота иностранного воздушного судна истребитель вернулся на аэродром базирования.

10 апреля 2021, 06:14
<p>Фото © ТАСС / Kremlin Pool / Planet Pix</p>

Фото © ТАСС / Kremlin Pool / Planet Pix

В связи с приближением к границам России стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США в небо был поднят истребитель МиГ-31, сопроводивший иностранное воздушное судно над нейтральными водами Тихого океана. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

"10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", — говорится в записи.

Для недопущения нарушения государственной границы МиГ-31 был поднят в воздух и сопроводил самолёт-разведчик. После его разворота истребитель вернулся на аэродром базирования.

Российский МиГ-31 подняли для перехвата норвежского самолёта над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 подняли для перехвата норвежского самолёта над Баренцевым морем

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в НАТО заявили, что истребители альянса десять раз поднимались в небо для перехвата российских самолётов. Жители Великобритании бурно отреагировали на это, призвав "оставить их в покое".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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