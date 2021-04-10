Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном
Истребитель вернулся на базовый аэродром после того, как иностранный самолёт развернулся.
Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном. Фото © Facebook / Минобороны России
В связи с приближением к границам России стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США в небо был поднят истребитель МиГ-31, сопроводивший иностранное воздушное судно над нейтральными водами Тихого океана. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.
"10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", — говорится в записи.
Для недопущения нарушения государственной границы МиГ-31 был поднят в воздух и сопроводил самолёт-разведчик. После разворота иностранного воздушного судна истребитель вернулся на аэродром базирования.
В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее в НАТО заявили, что истребители альянса десять раз поднимались в небо для перехвата российских самолётов. Жители Великобритании бурно отреагировали на это, призвав "оставить их в покое".
Фото © ТАСС / Kremlin Pool / Planet Pix