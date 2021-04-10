Росс из "Друзей" раскрыл подробности съёмок спецвыпуска сериала

Съёмки специального выпуска легендарного сериала "Друзья", которые уже несколько раз переносились, должны пройти на следующей неделе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил актёр Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в известном ситкоме. При этом он предупредил фанатов, что они не увидят персонажей такими, какими их видели раньше.

"Просто встретимся — как реальные люди. Хотя… Вообще, будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше", — сказал он в эфире популярного шоу Грэма Нортона.

На вопрос о подготовке к съёмкам Швиммер признался, что до сих пор не смог заставить себя пересмотреть все серии "Друзей".

Напомним, в феврале 2020 года корпорация Warner Media заявила, что актёры из сериала "Друзья" примут участие в съёмках специального выпуска ситкома, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте появилась информация, что съёмки были отложены в связи с пандемией. Позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдёт без спецвыпуска культового сериала.

А ранее Лайф сообщал, что наконец-то завершились съёмки второго сезона "Ведьмака". Стоит отметить, что работа постоянно задерживалась по различным причинам. Например, из-за травмы ноги исполнителя главной роли Генри Кавилла в январе этого года или из-за положительных тестов на ковид у некоторых членов съёмочной группы.

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