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Росс из "Друзей" раскрыл подробности съёмок спецвыпуска сериала

Из-за пандемии процесс постоянно переносился на неопределённый срок.

10 апреля 2021, 08:04
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2044473/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск / кадр из сериала "Друзья"</a></p>

Фото © Кинопоиск / кадр из сериала "Друзья"

Съёмки специального выпуска легендарного сериала "Друзья", которые уже несколько раз переносились, должны пройти на следующей неделе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил актёр Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в известном ситкоме. При этом он предупредил фанатов, что они не увидят персонажей такими, какими их видели раньше.

"Просто встретимся — как реальные люди. Хотя… Вообще, будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше", — сказал он в эфире популярного шоу Грэма Нортона.

Автор "Друзей" объяснила, почему у сериала никогда не будет продолжения

Автор "Друзей" объяснила, почему у сериала никогда не будет продолжения

На вопрос о подготовке к съёмкам Швиммер признался, что до сих пор не смог заставить себя пересмотреть все серии "Друзей".

Напомним, в феврале 2020 года корпорация Warner Media заявила, что актёры из сериала "Друзья" примут участие в съёмках специального выпуска ситкома, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте появилась информация, что съёмки были отложены в связи с пандемией. Позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдёт без спецвыпуска культового сериала.

Звезда "Друзей" раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Звезда "Друзей" раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

А ранее Лайф сообщал, что наконец-то завершились съёмки второго сезона "Ведьмака". Стоит отметить, что работа постоянно задерживалась по различным причинам. Например, из-за травмы ноги исполнителя главной роли Генри Кавилла в январе этого года или из-за положительных тестов на ковид у некоторых членов съёмочной группы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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