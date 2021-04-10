Стало известно, во сколько Facebook обходится безопасность Цукерберга
Судя по данным, расходы на охрану основателя популярной соцсети значительно выросли за последний год.
Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / EPA
Американская компания "Фейсбук", владеющая известной соцсетью, в 2020 году потратила на охрану её основателя Марка Цукерберга и его близких более 23 миллионов долларов. Об этом сообщает портал Deadline.
"Мы считаем, что роль господина Цукерберга ставит его в уникальное положение. Он является синонимом "Фейсбука", и в результате негативные настроения в отношении нашей компании напрямую связаны с Цукербергом и часто передаются ему", — заявили в компании.
Отмечается, что расходы только на базовую безопасность главы "Фейсбука" составили 13,4 миллиона долларов. Это на три миллиона больше, чем в 2019 году, когда на эти цели было потрачено 10,4 миллиона долларов. Как отмечает портал, также компания выделила Цукербергу 10 миллионов долларов на дополнительные расходы, связанные с охраной. Речь идёт о персонале и других услугах.
Ранее Лайф рассказывал, что номер Марка Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей "Фейсбука". Отмечается, что вместе с номером бизнесмена также в открытом доступе оказались личные данные ещё 533 миллионов пользователей соцсети.
Выбор редакции
Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей Facebook
Компьютеры "Эльбрус" получат абсолютную защиту от взлома
Премьеры фильмов с участием Тома Круза перенесли на более поздний срок
Ел макароны с тушёнкой и пил чай из железной кружки: глава хабаровского заповедника рассказал о визите принца Филиппа
В Афганистане задержали одного из главарей ИГ
Комментариев: 0