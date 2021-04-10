Стало известно, во сколько Facebook обходится безопасность Цукерберга

Американская компания "Фейсбук", владеющая известной соцсетью, в 2020 году потратила на охрану её основателя Марка Цукерберга и его близких более 23 миллионов долларов. Об этом сообщает портал Deadline.

"Мы считаем, что роль господина Цукерберга ставит его в уникальное положение. Он является синонимом "Фейсбука", и в результате негативные настроения в отношении нашей компании напрямую связаны с Цукербергом и часто передаются ему", — заявили в компании.

Отмечается, что расходы только на базовую безопасность главы "Фейсбука" составили 13,4 миллиона долларов. Это на три миллиона больше, чем в 2019 году, когда на эти цели было потрачено 10,4 миллиона долларов. Как отмечает портал, также компания выделила Цукербергу 10 миллионов долларов на дополнительные расходы, связанные с охраной. Речь идёт о персонале и других услугах.

Ранее Лайф рассказывал, что номер Марка Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей "Фейсбука". Отмечается, что вместе с номером бизнесмена также в открытом доступе оказались личные данные ещё 533 миллионов пользователей соцсети.

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