Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Стало известно, во сколько Facebook обходится безопасность Цукерберга

Судя по данным, расходы на охрану основателя популярной соцсети значительно выросли за последний год.

10 апреля 2021, 08:36
<p>Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / EPA</p>

Марк Цукерберг. Фото © ТАСС / EPA

Американская компания "Фейсбук", владеющая известной соцсетью, в 2020 году потратила на охрану её основателя Марка Цукерберга и его близких более 23 миллионов долларов. Об этом сообщает портал Deadline.

"Мы считаем, что роль господина Цукерберга ставит его в уникальное положение. Он является синонимом "Фейсбука", и в результате негативные настроения в отношении нашей компании напрямую связаны с Цукербергом и часто передаются ему", — заявили в компании.

Создатель Facebook назвал любимую марку телефонов

Создатель Facebook назвал любимую марку телефонов

Отмечается, что расходы только на базовую безопасность главы "Фейсбука" составили 13,4 миллиона долларов. Это на три миллиона больше, чем в 2019 году, когда на эти цели было потрачено 10,4 миллиона долларов. Как отмечает портал, также компания выделила Цукербергу 10 миллионов долларов на дополнительные расходы, связанные с охраной. Речь идёт о персонале и других услугах.

Ранее Лайф рассказывал, что номер Марка Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных пользователей "Фейсбука". Отмечается, что вместе с номером бизнесмена также в открытом доступе оказались личные данные ещё 533 миллионов пользователей соцсети.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1