Правительство выделило более 1,6 млрд рублей на нужды медицины, спорта и образования в регионах
Решение обусловлено исполнением обязательств по госконтрактам, заключённым в 2020 году.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда выделяется на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит более шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. Детские школы искусств получат около полутора тысяч новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более шести тысяч единиц инвентаря и оборудования", — заявили в кабмине.
Как уточняет пресс-служба, в региональные спортивные учреждения также направят 112 комплексов для скрининговой диагностики организма и тестирования на уровень физической подготовки у спортсменов.
В правительстве отметили, что данное решение было согласовано и принято на заседании, которое состоялось 8 апреля. Тогда Мишустин указал, что речь идёт об исполнении обязательств по госконтрактам, заключённым в прошлом году.
Ранее Лайф сообщал, что в России утвердили новые правила назначения выплат на детей от трёх до семи лет. Размер пособия теперь составит 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума вместо фиксированных 50%, как было прежде.
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