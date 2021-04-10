Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса "Спутником V"
Жители республики поддержали 103-летнюю женщину тёплыми словами.
Валентина Драган. Фото © "ВКонтакте" / Официальная страница главы Башкирии Радия Хабирова
В Уфе самая пожилая жительница Башкирии привилась антиковидной вакциной "Спутник V". Как сообщил глава региона Радий Хабиров, препарат поставили 103-летней Валентине Драган.
"Валентине Григорьевне Драган из Уфы 103 года! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса "Спутник V". И теперь Валентина Григорьевна — самый пожилой житель нашей республики, который привился от CoViD-19", — написал Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
От себя чиновник пожелал пенсионерке крепкого здоровья и внимания со стороны близких людей. В комментариях к посту местные жители поддержали Валентину Григорьевну тёплыми словами. "Почёт и уважение ветерану!", "Какая молодец, здоровья!", "Долгих лет жизни бабуле!" — написали фолловеры.
Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана. Сейчас 104-летний мужчина выписан из больницы и находится в кругу своей семьи.
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