Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса "Спутником V"

В Уфе самая пожилая жительница Башкирии привилась антиковидной вакциной "Спутник V". Как сообщил глава региона Радий Хабиров, препарат поставили 103-летней Валентине Драган.

"Валентине Григорьевне Драган из Уфы 103 года! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса "Спутник V". И теперь Валентина Григорьевна — самый пожилой житель нашей республики, который привился от CoViD-19", — написал Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

От себя чиновник пожелал пенсионерке крепкого здоровья и внимания со стороны близких людей. В комментариях к посту местные жители поддержали Валентину Григорьевну тёплыми словами. "Почёт и уважение ветерану!", "Какая молодец, здоровья!", "Долгих лет жизни бабуле!" — написали фолловеры.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана. Сейчас 104-летний мужчина выписан из больницы и находится в кругу своей семьи.

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